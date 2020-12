I repubblicani hanno presentato ieri una proposta di legge per lo stimolo al coronavirus da $916 miliardi.

I democratici descrivono alcune parti del piano come “inaccettabili”.

L’S & P 500 ha chiuso ieri in rialzo dello 0,28% per raggiungere un nuovo massimo storico sopra il livello di 3700

Mercoledì i futures sull’S & P 500 vengono

Analisi fondamentale: i democratici dicono che il nuovo pacchetto è “inaccettabile”

scambiati moderatamente al rialzo nel pre-mercato per raggiungere i massimi storici mentre repubblicani e democratici continuano i colloqui sul nuovo pacchetto di assistenza sul Coronavirus.

I repubblicani hanno presentato ieri una proposta di legge per lo stimolo al Coronavirus da 916 miliardi di dollari. È arrivata dopo che i Democratici hanno respinto il piano del leader della maggioranza al Senato, Mitch McConnel. Steven Mnuchin, Segretario al Tesoro, ha osservato che il disegno di legge include il sostegno finanziario per i governi statali e locali, che è una priorità democratica.

D’altra parte, alcune parti del pacchetto mirano alla protezione delle imprese, cosa su cui hanno insistito i legislatori repubblicani.

“Questa proposta include denaro per i governi statali e locali e solide protezioni di responsabilità per aziende, scuole e università,” ha detto Mnuchin. “Come parte di questa proposta, la finanzieremo utilizzando 140 miliardi di dollari di fondi non utilizzati dal programma Paycheck Protection e 429 miliardi di dollari di fondi del Tesoro”.

Tuttavia, la portavoce della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi, e il leader democratico del Senato, Chuck Schumer, hanno notato i progressi che McConnell ha deciso di firmare sulla proposta da 916 miliardi di dollari, ma comunque, le due parti dovrebbero intensificare i colloqui per giungere a una conclusione positiva di questa soluzione.

“La proposta del presidente inizia tagliando la proposta di assicurazione contro la disoccupazione in discussione dai membri bipartisan della Camera e del Senato da 180 miliardi a 40 miliardi di dollari. Questo è inaccettabile,” hanno detto Pelosi e Schumer.

Nel frattempo, il numero americani infettati dal COVID-19 ha superato i 15 milioni di persone con quasi 285.000 morti finora segnalate.

Analisi tecnica: massimi storici freschi

L’S & P 500 ieri ha chiuso in rialzo dello 0,28% per raggiungere un nuovo massimo storico sopra il livello di 3700. Nel frattempo, i futures S&P 500 vengono scambiati di un ulteriore 0,15% in più sul sentimento di rischio migliorato durante il lancio del vaccino contro il COVID-19.

Grafico giornaliero del S&P 500 (TradingView)

Gli acquirenti si stanno ora avvicinando all’obiettivo chiave del 2020 di 3720, che rappresenta l’estensione di Fibonacci del 127,2% della correzione alimentata dalla pandemia iniziata a marzo.

In sintesi

L’amministrazione Trump ha firmato un nuovo pacchetto di aiuti per sostenere l’economia durante la pandemia di COVID-19 da 916 miliardi di dollari mentre continuano i colloqui con i democratici.

