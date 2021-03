(ANSA) – ROMA, 24 MAR – Via libera dal consiglio di

amministrazione di Sace al bilancio 2020 con 46 miliardi di euro

di risorse mobilitate per circa 15mila imprese, soprattutto (al

90%) pmi e mid cup.

In particolare per l’export e internazionalizzazione sono

stati mobilitati 25 miliardi di euro, a cui si aggiungono 21

miliardi di Garanzia Italia e 300 milioni di operazioni relative

al Green

New Deal con volumi, spiega una nota, complessivamenteraddoppiati rispetto all’anno precedente L’utile lordo si attesta a 110,3 milioni di euro (indiminuzione del 48% rispetto all’esercizio precedente) “nonostante il contesto particolarmente difficile e ilpeggioramento generale del rischio di credito” e l’ utile nettoè pari a 79,7 milioni di euro (141,6 milioni nel 2019). Positivigli indicatori di redditività (ROE al 1,7%) e di soliditàpatrimoniale (Solvency Ratio al 449%).I premi lordi generati dalle attività di SACE ammontano a736,9 milioni di euro, in crescita del 30% rispetto al 2019, pereffetto dell’incremento dei volumi perfezionati nell’anno (14,8miliardi di euro verso 11,8 miliardi di euro del 2019). Lavariazione della Riserva premi è negativa e pari ad euro 289,7milioni e riflette l’incremento di rischiosità del portafoglio.I sinistri liquidati, pari a 163,6 milioni di euro sono indiminuzione rispetto al 2019. Le variazioni positive deirecuperi e della riserva sinistri, determinano oneri nettirelativi ai sinistri pari a 12,9 milioni di euro.Il patrimonio netto è pari a 4,7 miliardi di euro(sostanzialmente stabile rispetto al 31.12.2019), mentre leriserve tecniche ammontano a circa 4,9 miliardi di euro (+20%).(ANSA).

Fonte Ansa.it

