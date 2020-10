(ANSA) – ROMA, 17 OTT – “Abbiamo ricevuto dalle imprese una

risposta eccezionale, domande di finanziamento per

l’internazionalizzazione che ormai supera quota 11mila, per

oltre 3,5 miliardi a fronte di 1,3 miliardi stanziati per il

2020. Questo ci costringe a dare uno stop alle richieste per il

2020, perché i fondi a sostegno dell’export che Simest gestisce

per conto del Ministero egli Esteri sono ormai esauriti”. Il

presidente di Simest, Pasquale Salzano, lo ha in dicato

intervenendo al convegno dei giovani di Confindustria. “Abbiamo

ricevuto in questi giorni dalle associazioni di categoria – e

anche oggi qui da parte dei Giovani imprenditori di

Confindustria – richieste pressanti per ottenere dal Governo il

rifinanziamento per il 202”, dice: “Tali richieste da parte

delle imprese attestano l’efficacia e la strategicità di questi

strumenti finanziari per sostenere la solidità e la proiezione

all’estero del nostro sistema produttivo”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram