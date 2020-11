La società di automazione tedesca Siemens ha registrato un utile netto di 1,9 miliardi di euro nel Q4.

Le conversioni valutarie negative hanno influenzato pesantemente gli ordini e i ricavi della società nel Q4.

Siemens ha chiuso in rialzo questa settimana, ma in ribasso di circa il 6% rispetto al massimo settimanale.

Le azioni di Siemens Advertisements hanno subito un ribasso nella seconda parte di questa settimana dopo che la società ha presentato una guidance sottotono a causa dell’incertezza legata al coronavirus.

Analisi fondamentale: il profitto aumenta

Siemens ha riportato un utile netto di 1,9 miliardi di euro nel quarto trimestre, il 28% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, grazie al suo nuovo spin-off del suo settore energetico Siemens Energy.

Tuttavia, le conversioni valutarie negative hanno influenzato pesantemente gli ordini e i ricavi della società nel Q4. Joe Keser, amministratore delegato di Siemens, si è detto molto soddisfatto del profitto realizzato dalla sua azienda.

“Non dobbiamo dimenticare che l’impatto della valuta è stato significativo nel quarto trimestre, principalmente a causa delle relazioni dollaro USA/euro, quindi se si guardano davvero i numeri comparabili, credo che l’aumento del 2% sugli ordini su base annua pre-Covid non è poi così male,” ha spiegato Kaeser.

Negli ultimi mesi l’euro si è solidificato rispetto al dollaro USA, influenzando negativamente gli esportatori europei come Siemens.

Il conglomerato tedesco ha registrato ordini per 15,56 miliardi di euro per il trimestre, mentre i ricavi si sono attestati a 15,3 miliardi di euro. Gli ordini sono aumentati del 2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre i ricavi sono diminuiti del 3%.

Siemens ha affrontato abbastanza bene la prima ondata di pandemia di coronavirus, ha affermato Kaeser. Tuttavia, ha sottolineato che le prospettive per il prossimo anno sono “caute” in quanto non è ancora chiaro come la società gestirà la recrudescenza in corso dei contagi da coronavirus.

D’altra parte, i produttori di farmaci Pfizer e BioNTech hanno affermato che il loro vaccino contro il coronavirus ha un’efficacia di oltre il 90% nella prevenzione dei contagi, restituendo ottimismo a molti settori.

C’è ora una luce alla fine del tunnel, ma la domanda è quanto tempo ci vorrà prima di raggiungerla,” ha aggiunto Kaeser.

“Fare previsioni è ovviamente fuori questione, l’incertezza con la pandemia è grande”.

Analisi tecnica: crollo delle azioni

Nonostante un aumento vertiginoso dei profitti, il prezzo delle azioni Siemens è diminuito di circa il 6% rispetto ai massimi dello scorso lunedì alimentati dai vaccini. Il prezzo delle azioni ha chiuso in ribasso di oltre il 6%, ma è comunque riuscito a tenere la testa sopra la 100-DMA a 112,21.

Grafico giornaliero delle azioni Siemens (TradingView)

Tuttavia, l’azione dei prezzi ha creato un candlestick dall’aspetto ribassista sul grafico settimanale, che probabilmente manterrà la pressione di vendita nei prossimi giorni e settimane. Unito all’incertezza che l’amministratore delegato dell’azienda si aspetta di rilevare nel prossimo periodo, sarebbe meglio non investire e rimanere in disparte.

In sintesi

