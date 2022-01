Uno degli errori tipici che commettono gli investitori fai da te, e che potresti commettere pure tu condizionando gli investimenti 2022, è quello di sopravvalutare la propria conoscenza dei mercati e di concentrare tutte le energie sulla ricerca dissennata del “cavallo vincente” sul quale puntare i risparmi!

Questo bias cognitivo molto diffuso tra gli investitori, nasce da un ragionamento che “apparentemente” potrà sembrare logico e lineare.

Tutti investono con l’obiettivo di trarre il maggior vantaggio possibile. Tradotto in altri termini, ognuno vuole, giustamente, guadagnare quanto più possibile dall’investimento realizzato!

Sulla base di questo presupposto si inizia a studiare quanto più possibile per cercare di anticipare i mercati e soprattutto per individuare il settore, o l’azione vincente del nuovo anno!

Per iniziare gli investimenti 2022 con il piede giusto, è sufficiente convincersi che non è possibile prevedere i mercati né saper con certezza matematica quali siano i settori migliori per quell’anno. E’ sempre facile fare analisi a posteriori. Il problema è arrivarci prima!

Questo, però, non ti deve spingere a ragionare al contrario. Per la serie, se i mercati sono imprevedibili, allora guadagnare sui mercati azionari è un colpo di fortuna, per non utilizzare un altro termine, ma ci siamo capiti!

Premesso che un colpo di fortuna nella vita è sempre ben accetto, non dobbiamo cadere nell’errore che tutto dipenda dal caso!

Analizzare il mercato è fondamentale. Altrimenti non avrebbero senso neanche le analisi che abbiamo pubblicato in questi giorni su dove investire nel 2022.

Fare il punto è fondamentale per avere un’idea degli eventi più probabili e le possibili ripercussioni sui mercati finanziari.

Grazie all’analisi costante del mercato è stato possibile capire che l’aumento significativo dell’inflazione avrebbe impattato negativamente sulle obbligazioni, specie a più lunga scadenza. Evento poi confermato dai nostri modelli.

Ma bisogna essere consapevoli…continua su

