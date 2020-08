(ANSA) – ROMA, 27 AGO – La riapertura delle scuole rischia di

mettere sotto pressione il sistema dei trasporti locali e, nelle

ore di punta, il 25-35% degli studenti rischia di rimanere a

piedi. Lo spiega all’ANSA, il presidente di Asstra,

l’associazione che riunisce le aziende di trasporto pubblico

locale, Andrea Gibelli. “Se la domanda cresce all’85 % nell’ora

di punta rispetto al precovid e la capienza massima è del 50/60%

– afferma – potrebbe rimanere a piedi il 35/25 per cento degli

studenti. Ovviamente non sono gli unici che restano a piedi”. Le

società di trasporto si stanno preparando all’avvio della scuola

e chiedono regole: serve tempo infatti per l’acquisto di nuovi

mezzi mentre viene sollecitato una rimodulazione e

differenziazione degli orari nelle città e nei territori.

(ANSA).



