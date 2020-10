(ANSA) – MILANO, 04 OTT – La pandemia è tutt’altro che

finita, i governi di tutto il mondo preparano nuove misure per

combatterla e, in una settimana ‘leggera’ prima che inizi la

nuova tornata di appuntamenti con gli utili societari, sarà

ancora il Covid a focalizzare l’attenzione dei mercati. Gli

occhi sono puntati sul presidente degli Stati Uniti Donald Trump

e sua moglie Melania, positivi al test Covid, svolta imprevista

che mette a rischio la campagna elettorale americana e la sfida

contro il candidato democratico Joe Biden. Tutto questo potrebbe

innervosire, più che il mercato azionario quello delle valute e

dei titoli di Stato.

Molti investitori azionari erano già in una posizione

difensiva, le coperture con opzioni e futures possono aver

attenuato l’impatto sulle Borse venerdì ma la prossima settimana

resterà incerta e i gestori vedono in rialzo la domanda di beni

rifugio come Treasury, oro e yen.

In Europa si attende all’inizio della prossima settimana che

la BCE pubblichi i dettagli degli acquisti nell’ambito del PEPP

ad agosto e

settembre e intanto proseguono le turbolente trattative per la

Brexit. Lunedì è in agenda una riunione dell’Eurogruppo e

martedì dell’Ecofin. Sempre in orizzonte geopolitico Turchia e

Grecia potrebbero riprendere i colloqui esplorativi sulle

controversie marittime. Mercoledì la Germania comunica i dati

sulla produzione industriale per i quali è atteso un

rallentamento mentre venerdì toccherà a Francia e Italia.

In Asia restano chiuse da lunedi a mercoledì le Borse di

Shanghai e Shenzhen per festività. Gli operatori si attendono

ancora una elevata volatilità sui mercati, riafforando i timori

sulla forza dell’economia mentre accelerano i nuovi casi di

COVID-19 che potrebbero rendere nuovamente necessarie

restrizioni. (ANSA).



