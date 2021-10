(ANSA) – MILANO, 20 OTT – Snam, Toyota e CaetanoBus hanno

siglato un protocollo d’intesa con l’obiettivo di avviare una

collaborazione per promuovere e accelerare l’introduzione di una

mobilità basata sull’idrogeno.

Unite dalla convinzione che l’idrogeno ricopra un ruolo

fondamentale nel processo di decarbonizzazione dei trasporti, le

aziende che hanno sottoscritto l’intesa – Snam e la controllata

Snam4Mobility, Toyota Motor Europe e Toyota Motor Italia,

CaetanoBus – uniscono le proprie forze per esplorare e

sviluppare progetti finalizzati a promuovere, abilitare e

accelerare l’introduzione della mobilità a idrogeno, per il

trasporto pesante e leggero.

La collaborazione mira a dare “impulso all’utilizzo

dell’idrogeno come vettore energetico chiave per abilitare una

decarbonizzazione diffusa nel settore della mobilità”, afferma

Alessio Torelli, chief mobility officer di Snam.

“Siamo molto lieti di unire le nostre forze con Snam e con

CaetanoBus, con i quali condividiamo l’impegno verso un futuro

più sostenibile”, sostiene Luigi Ksawery Lucà, amministratore

delegato di Toyota Motor Italia.

“Collaborazioni come questa sono molto importanti perché

uniscono aziende diverse, che propongono sul mercato prodotti

diversi ma che sono accomunate dagli stessi obiettivi e dalla

stessa visione del futuro: la decarbonizzazione e una vita

migliore per tutte le persone”, evidenzia Patrícia Vasconcelos,

ceo di CaetanoBus. (ANSA).



Fonte Ansa.it