(ANSA) – MILANO, 18 OTT – “Abbiamo 150 richieste di progetti di imprenditori che vogliono sperimentare sull’idrogeno. Stiamo lavorando con aziende grandi dell’acciaio, della ceramica e del vetro, e stiamo vedendo cosa significa mettere l’idrogeno belle fabbriche”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Snam, Marco Alverà, nel corso dell’assemblea di Confindustria Brescia. “L’idrogeno verde – ha aggiunto – tra 5 anni potrà costare 50 euro a Mwh e la scommessa che stiamo facendo è portarlo a 25 euro al 2030. Ed ecco la transizione ecologica che ci da un combustibile verde che costa meno. L’idrogeno viaggia nel tubi e la Germania dovrà importarlo dagli altri Paesi attraverso l’Italia. Noi siamo per la neutralità tecnologica, crediamo nel gas, nell’idrogeno di diverso colore e nel bio metano. L’importante è non fare scommesse su cose di cui poi possiamo pentirci. Dobbiamo immaginare una transizione che crea posti di lavoro, rispetta l’ambiente e ci fornisce energia ad un costo più basso. Sul fronte dell’idrogeno l’Italia ha una serie di vantaggi, dalla rete allo stoccaggio e quindi partiamo bene”. (ANSA).

in

by

Corriere Quotidiano – Giornale nazionale di informazione online | Testata giornalistica n° 53 del 4/3/2015 registrata presso il Tribunale di Milano – N. Iscrizione al ROC: 25434 | Direzione e Redazione – info@corrierequotidiano.it | Tutti i diritti sono riservati | Concessionaria per la Pubblicità Pubbli1 – Direzione Pubblicità: Pubbli1 – Informativa Privacy – Informativa Cookies | Testata giornalistica iscritta al Registro Trasparenza del MISE e al Registro Europeo della Trasparenza al n. 512674425996-30 - Developed by Net pc solution - Adriano Giallongo

Accetto

Come indicato nella cookie policy, noi e alcuni partner selezionati nonché gli intermediari del mercato pubblicitario facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica), al fine di garantire le funzionalità tecniche, mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Privacy and Cookie Policy