SoftBank Group Corporation (OTCMKTS: SFTBY), uno degli investitori high-tech più efficaci e aggressivi al mondo, ha affermato di aver perso più liquidità nell’anno finanziario precedente di quanto non avesse mai sperimentato prima. La perdita di 13,2 miliardi di dollari ridurrà il ritmo dell’azienda di fare nuovi investimenti.

I risultati finanziari approssimativi registrati dal conglomerato con sede a Tokyo arrivano mentre gli investitori di tutto il mondo stanno cercando di far fronte ai drammatici ritiri dei titoli tecnologici, in particolare delle nuove società ad alta crescita che fino a poco tempo fa erano attraenti per gli investitori.

Principali dati finanziari

SoftBank ha registrato una perdita complessiva di 13,2 miliardi di dollari nell’anno finanziario terminato il 31 marzo, comprese le plusvalenze diverse dai suoi fondi basati sulla tecnologia. Questa perdita ha segnato la più grande perdita per l’intero anno che l’azienda abbia mai subito, superando i precedenti record finanziari stabiliti 24 mesi fa.

In una presentazione video dell’amministratore delegato e presidente di SoftBank, Masayoshi Son, ha parlato le condizioni finanziarie dell’azienda, dicendo che il debito di SoftBank è gestibile. Afferma che la sua liquidità era sufficiente a coprire le scadenze delle obbligazioni in entrata.

Queste disponibilità liquide hanno avuto una spinta attraverso la vendita di azioni e prestiti. Questi sforzi avevano lo scopo di affrontare le preoccupazioni degli investitori sul pesante carico di debito.

Il futuro

Masayoshi Son ha detto:

Quando piove usiamo l’ombrello. Dobbiamo pensare in modo flessibile, a seconda della situazione. Questo è il momento di rafforzare la nostra difesa.

Il CEO ha affermato che si sarebbe concentrato sul progettista e produttore di chip Arm per aiutare SoftBank ad aumentare i suoi margini di profitto senza dover spendere più denaro. Ha affermato che si aspettano che la domanda di chip continui a crescere.

Son ha anche confermato che l’operazione Arm, interamente controllata dalla società, con sede in Cina, è tornata alle normali operazioni commerciali dopo la controversia con un precedente amministratore delegato. Ha detto:

Saremo molto più attenti quando investiremo nuovo denaro.

Il CEO ha consegnato i risultati finanziari nel suo stile sensazionale e semplicistico.