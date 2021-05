SoftBank Group Corp (TYO: 9984) ha dichiarato mercoledì che una serie di IPO di successo ha spinto il suo profitto a un livello record per qualsiasi azienda giapponese. La holding conglomerata ha registrato un reddito netto annuo di £32 miliardi.

Mercoledì SoftBank ha aperto a £62,38 per azione in borsa e sta attualmente scambiando a £59,58 per azione. In confronto, aveva iniziato l’anno a £52 per azione dopo aver recuperato da un minimo di £17,44 per azione nel marzo 2020, quando la crisi COVID-19 era al suo apice.

Advertisements

SoftBank riporta £41 miliardi di guadagni annuali sugli investimenti



Sei alla ricerca di notizie tempestive, suggerimenti e analisi di mercato?



Iscriviti oggi stesso alla newsletter di Invezz.





Per il quarto trimestre fiscale, SoftBank ha registrato un profitto record di £13 miliardi. La multinazionale giapponese ha attribuito la sua performance positiva principalmente al più alto profitto mai raggiunto di £26,18 miliardi dal suo Vision Fund da $100 miliardi. che ha generato £41 miliardi di guadagni annuali sugli investimenti, inclusi £17 miliardi dalla sua partecipazione del 40% in Coupang Inc (eCommerce sudcoreano azienda) che è stata quotata in borsa a marzo.

SoftBank ha anche generato £6,14 miliardi vendendo la sua partecipazione di controllo in Sprint Corp (società di telecomunicazioni statunitense) lo scorso anno. Anche le sue rimanenti partecipazioni, ha affermato la società con sede a Minato City, sono aumentate di valore. Nell’anno precedente, SoftBank aveva registrato una perdita di £6,24 miliardi poiché alcune scommesse tecnologiche avverse hanno pesato sul valore del suo portafoglio.

Secondo S&P Global Market Intelligence, il record per il più alto profitto dell’intero anno per una società giapponese era precedentemente detenuto da Toyota Motor Corp., che mercoledì ha anche pubblicato i suoi ultimi risultati trimestrali. SoftBank, tuttavia, ha superato il record di Toyota di circa il 100% per assicurarsi un posto con i giganti della tecnologia come Microsoft e Alphabet, con record di profitto per l’intero anno nella gamma di $40 miliardi.

SoftBank ha completato £16 miliardi di riacquisti di azioni proprie

SoftBank ha completato il suo programma di riacquisto di azioni del valore di £16 miliardi lanciato lo scorso anno. Sulla scia delle opportunità di investimento, SoftBank ha aumentato il suo capitale impegnato da £7,07 miliardi a £21,22 miliardi nel secondo fondo.

Nei prossimi mesi, la SPAC sostenuta da SoftBank quoterà Mapbox (fornitore di servizi di dati di posizione) in un accordo del valore di £1,41 miliardi. Anche WeWork (società di condivisione di uffici) e Grab (società di ride-hailing), due delle maggiori scommesse di SoftBank, dovrebbero diventare pubbliche tramite fusioni SPAC.

SoftBank Group Corp si è comportato in gran parte positivamente nel mercato azionario lo scorso anno con un guadagno annuo vicino al 70%. Al momento, ha un valore di £100 miliardi e ha un rapporto prezzo/utili di 11,49.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram