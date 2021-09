(ANSA) – VERONA, 28 SET – Sarà Gardaland il primo parco

divertimenti al mondo ad ospitare un’attrazione completamente

tematizzata Jumanji, chiamata Jumanji – the Adventure, basata

sulla popolare serie cinematografica di Sony Pictures.

“Gardaland prosegue sulla strada di successo dei contratti di

licenza con i principali brand mondiali. Certamente l’importanza

globale del marchio Jumanji contribuirà a rafforzare ancora di

più l’immagine di Gardaland Resort come una delle principali

destinazioni turistiche in Europa, collocandolo tra i leader di

mercato del divertimento” ha detto Aldo Maria Vigevani, ad di

Gardaland. Gli ospiti verranno così trasportati nel mondo di

Jumanji, dove li attende un’esaltante avventura: un viaggio

ricco di insidie, sorprese e pericoli attraverso la giungla

selvaggia.

La nuova attrazione verrà inaugurata all’inizio della stagione

2022 e sarà una dark ride (attrazione al buio), per gli amanti

dell’avventura. (ANSA).



Fonte Ansa.it