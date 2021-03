“Positiva la svolta del Governo Draghi nel decreto Sostegni: via i codici Ateco (di classificazione delle attività economiche) per una procedura più rapida. Forza Italia lo propone anche in Friuli Venezia Giulia, per non tagliare fuori alcuna impresa che ha subito danni nell’emergenza Coronavirus. L’auspicio, con spirito propositivo, è che negli eventuali prossimi provvedimenti di sostegno alle imprese si preveda un simile meccanismo”.

Lo afferma in una nota il capogruppo di

Forza Italia in Consiglio regionale, Giuseppe Nicoli, ricordando che “sin dallo scorso luglio abbiamo manifestato la necessità di offrire garanzie di sostegno anche alle aziende non iscritte al registro delle imprese non per loro capriccio, ma in quanto non obbligate a procedere in tal senso”.

“Non vogliamo dimenticare – spiega Nicoli – l’ampia fetta di attività produttive che, non avendo l’obbligo di iscrizione al registro, di fatto vengono tagliate fuori dai ristori. Il Governo ha preso per buona la nostra proposta di eliminare il dedalo di codici Ateco, per sostenere tutte le attività che hanno subito danni ingenti, anche derivanti dall’esposizione finanziaria a fronte di investimenti e acquisto di merci o materie prime per portare avanti l’attività. Nessuno deve rimanere escluso dagli aiuti”.

