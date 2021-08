Secondo quanto riportato dai media, la SPAC di Bill Ackman, Pershing Square Tontine Holdings (NYSE: PSTH) è stata citata in giudizio. Gli individui che si oppongono a questa questione in tribunale affermano che agli amministratori è stato assegnato un ingente risarcimento per la revoca dello status unico della società. Tuttavia, in questo contesto, un portavoce di Pershing Square respinge le accuse e le definisce prive di fondamento.

Secondo le affermazioni, Pershing Square Holdings non è una società

L’ex commissario della Securities and Exchange Commission, Robert Jackson, e professore di diritto a Yale, John Morley, i querelanti della causa sostengono che Pershing Square Holdings non è in primo luogo una società. Invece, il duo sostiene che si tratti davvero di una società di investimento, proprio come gli hedge fund di Ackman. I due hanno aggiunto che l’azienda dovrebbe seguire l’Investment Company Act del 1940.

La causa sostiene che gli sponsor di SPAC hanno ricevuto $880 milioni riacquistando warrant

Secondo la causa, si presume che gli sponsor di SPAC abbiano ricevuto 880 milioni di dollari tramite warrant di riacquisto. Si afferma che i warrant sono stati acquistati 13 volte rispetto al costo originario. I warrant consentono agli investitori di acquistare una quota di azioni a un prezzo particolare prima di un orario specifico. A tal proposito, l’archiviazione del caso diceva:

“Questo compenso sbalorditivo è stato promesso in un momento in cui i rendimenti degli investitori pubblici della società hanno nettamente sottoperformato il resto del mercato azionario. Questo non è certo l’accordo di mercato che l’ICA e la IAA richiedono”.

Il portavoce di Pershing Square reagisce alla causa

Un portavoce di Pershing Square Capital Management ha dichiarato:

“PSTH non ha mai detenuto titoli di investimento che ne richiederebbero la registrazione ai sensi della legge e non intende farlo in futuro. Riteniamo che questo contenzioso sia totalmente infondato”.

SPAC di Ackman era nelle notizie il mese scorso quando ha rifiutato un accordo per l’acquisto del 10% di Universal Music Group. Le preoccupazioni della SEC sono state citate come motivo per cui l’accordo non è andato a buon fine. Se l’accordo fosse stato firmato, la SPAC di Ackman avrebbe avuto 1,5 miliardi di dollari in contanti residui.

La SPAC ha avuto una buona corsa nel 1Q. Tuttavia, con la pressione regolamentare in aumento nel secondo trimestre, il mercato SPAC è quasi giunto a un punto morto e sta assistendo a un calo delle emissioni di circa il 90%.