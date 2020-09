(ANSA) – MILANO, 02 SET – Apertura in calo per lo spread tra

Btp italiani e bund tedeschi. Il differenziale tra i due titoli

ha avviato la seduta a 144 punti, con un rendimento per i Btp

decennali pari all’1%. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram