(ANSA) – MILANO, 11 MAR – Lo spread tra Btp e Bund ha chiuso

in calo a 93,4 punti base, rispetto ai 99 della chiusura di

ieri. In questa seduta aveva aperto già in discesa a 97,9 punti,

per toccare un minimo di 92,2 punti poco prima del termine. Il

rendimento del decennale italiano ha chiuso ugualmente in

discesa, allo 0,59%, rispetto alla chiusura del giorno prima,



