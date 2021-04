(ANSA) – MILANO, 19 APR – Chiusura in rialzo a 102,4 punti

per il differenziale tra Btp e Bund, rispetto ai 100,9 punti

della chiusura di venerdì. Poco dopo le 17.30 ha toccato un

massimo di 102,5 punti, mentre era sceso intorno ai 98,9 punti

poco dopo le 10.

Il rendimento del decennale italiano è allo 0,78%, rispetto

allo 0,74% della chiusura di venerdì. In giornata è arrivato a

un minimo dello 0,72% poco prima delle 10 e a un massimo dello

0,8% poco dopo le 15. (ANSA).



Fonte Ansa.it

