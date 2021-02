(ANSA) – MILANO, 25 FEB – Chiusura in rialzo per lo spread

tra Btp e Bund a 103,1 punti, quindi sui livelli dei primi

giorni del mese, dopo che in apertura di giornata era sceso fino

a 98,1 e poco prima delle 17 era invece salito fino a 104,12

punti. Alla chiusura del giorno precedente il differenziale tra

Btp e Bund era a 99 punti base.



Il rendimento del decennale italiano ha chiuso allo 0,79%, increscita come anche quelli dei titoli di Stato di altri Paesi,con di fronte il potenziale incremento dell’inflazione, secondoquanto viene spiegato da analisti. In giornata aveva toccatoprima delle 17 un massimo dello 0,81%, mentre poco dopol’apertura era allo 0,69%. (ANSA).

Fonte Ansa.it

