(ANSA) – MILANO, 30 MAR – In una giornata di tensione per il

mercato internazionale dei titoli di Stato, lo spread tra il Btp

italiano e il Bund tedesco a 10 anni ha chiuso a 96 punti punti

base, stabile rispetto all’avvio di seduta.

In rialzo allo 0,67% il rendimento finale del prodotto del

Tesoro, che però in corso di giornata ha toccato un massimo

dello 0,72%. (ANSA).



