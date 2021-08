Square Inc. (NYSE:SQ) ha annunciato lunedì i suoi risultati trimestrali più recenti, battendo le aspettative degli analisti sugli utili. Inoltre. Square ha anche annunciato un accordo da 29 miliardi di dollari per comprare Scalapay in un acquisto di tutte le azioni. Il prezzo delle azioni SQ è cresciuto di oltre il 10% in seguito agli annunci.

Gli analisti ritengono che l’acquisto di Afterpay da parte di Square potrebbe fornire un’intensa concorrenza a PayPal. La piattaforma di pagamenti con sede in Australia sfida la funzione “compra ora, paga dopo” di PayPal. Di conseguenza, potrebbe dare a Square il vantaggio competitivo di cui ha bisogno per combattere PayPal nel mercato globale dei pagamenti online.

Sei alla ricerca di notizie tempestive, suggerimenti e analisi di mercato? Iscriviti oggi stesso alla newsletter di Invezz.



In una nota ai clienti, l’analista di Truist, Andrew Jeffrey, ha scritto:

A prima vista, sosteniamo che l’acquisizione di Afterpay sia un momento di “prova di concetto” per BNPL, che convalida al tempo stesso il settore e crea un nuovo formidabile concorrente per [Affirm, PayPal e Klarna].

Perché comprare azioni Square ad agosto 2021?

Il titolo SQ viene scambiato a una valutazione ripida di circa 406.01 P/E. Anche il rapporto P/E forward sembra relativamente alto a 117,46, rendendo il titolo meno attraente per gli investitori di valore. Tuttavia, sebbene gli analisti si aspettino che gli utili diminuiranno del 45% quest’anno, l’EPS di Square crescerà in media di circa il 54,48% all’anno per i prossimi cinque anni, rendendolo un obiettivo perfetto per gli investitori in crescita.

Square ha registrato utili per azione non GAAP di 0,66 dollari, superando le aspettative degli analisti di 0,35 dollari. L’EPS GAAP di 0,40 dollari ha superato le aspettative di 0,45 dollari, mentre i ricavi di 4,68 miliardi di dollari sono stati inferiori alle aspettative di 370 milioni di dollari nonostante una crescita del 143,8% a/a.

Square sembra un mercato azionario ad alta crescita con un multiplo di valutazione ripido. Pertanto, gli investitori di valore possono scegliere di cercare opportunità altrove, mentre gli investitori di crescita cercheranno di aggiungere ai loro portafogli.

Fonte – TradingView

Panoramica tecnica: previsioni del prezzo delle azioni di Square per il Q3

Tecnicamente, le azioni Square sembrano essere scambiate all’interno di un pattern di canali ascendente nel grafico giornaliero. Il titolo è recentemente rimbalzato per avvicinarsi alle condizioni di ipercomprato nell’indice di forza relativa a 14 giorni. Pertanto, il prezzo delle azioni SQ potrebbe diminuire nel breve termine prima di riprendere il rally.

Gli investitori possono puntare ai profitti di pullback a circa 253,56 dollari o inferiori a 231,42 dollari. I livelli di resistenza sono 300,99 e 320,75 dollari.

In conclusione: il caso di vendere azioni Square

Sebbene Square abbia infranto le aspettative degli analisti sugli utili, il titolo sembra avere un prezzo elevato, il che lo rende costoso per gli investitori di valore. Pertanto, potrebbe essere opportunistico attendere che il prezzo delle azioni si ritiri prima di comprare, short per beneficiare del movimento al ribasso.