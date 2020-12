SSP Group segnala £426 milioni di perdita annua al lordo delle imposte per le interruzioni del COVID-19.

Le entrate della multinazionale britannica scendono a £1,43 miliardi nel 2020.

SSP Group afferma che le vendite sono diminuite di circa l’80% su base annua nel Q4.

SSP Group plc (LON: SSPG) ha dichiarato giovedì di aver

concluso l’anno fiscale 2020 con una perdita al lordo delle imposte a causa della pandemia di Coronavirus in corso che ha finora infettato più di 19 milioni di persone nel Regno Unito e causato oltre 66mila morti.

Giovedì, SSP Group ha chiuso la sessione regolare con un ribasso inferiore all’1%. A 317,20 penny per azione, il titolo è ora in calo di oltre il 50% da inizio anno nel mercato azionario, ma ha registrato una netta ripresa da un ancora inferiore 151 penny per azione a marzo. L’azione dei prezzi dovrebbe tornare utile se sei interessato a investire nel mercato azionario.

Le entrate di SSP Group scendono a £1,43 miliardi nel 2020

La società ha anche dichiarato giovedì che prevede che le vendite del primo trimestre rimarranno sostanzialmente invariate su base trimestrale. In un rapporto pubblicato a settembre, SSP Group aveva previsto un calo delle vendite dell’86% nel secondo semestre fiscale.

Per l’esercizio che si è concluso nel 30 settembre, la multinazionale britannica ha riferito 425,8 milioni di sterline di perdita al lordo delle imposte. In confronto, SSP Group aveva registrato un profitto di 197,2 milioni di sterline significativamente più alto nell’anno precedente.

La società di catering ha affermato che le sue entrate nell’anno fiscale 2020 sono state pari a 1,43 miliardi di sterline rispetto a 2,79 miliardi di sterline di un anno fa. In mezzo alla crisi di COVID-19 in corso, SSP ha aggiunto, le sue vendite comparabili hanno registrato un calo del 51% anno su anno poiché l’industria globale dei viaggi e del turismo si è quasi fermata quest’anno.

In notizie separate dal Regno Unito, Watches of Switzerland Group ha registrato un profitto intermedio e giovedì ha alzato la sua previsione per l’intero anno.

SSP Group afferma che le vendite sono diminuite di circa l’80% nel Q4

SSP Group gestisce 2800 unità di ristorazione e vendita al dettaglio di marca in circa 300 stazioni ferroviarie e più di 180 aeroporti in 35 Paesi. Nel quarto trimestre fiscale, ha affermato la società con sede a Londra, le sue vendite sono diminuite di circa l’80% su base annua.

Secondo SSP Group plc:

“Crediamo fermamente che la domanda di viaggi tornerà e le azioni che abbiamo intrapreso da marzo, insieme allo scenario di mercato in evoluzione, garantiranno a SSP una posizione ottimale per sfruttare le future opportunità di mercato”.

Lo scorso anno SSP Group ha registrato un andamento leggermente negativo sul mercato azionario, con un calo annuo di circa il 4%. Al momento, la multinazionale britannica del catering ha un valore di 1,71 miliardi di sterline e ha un rapporto prezzo/utili di 24,37.

