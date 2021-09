Stellantis sceglie il Lingotto di Torino come simbolo della rinascita green. Più di 40.000 piante appartenenti a 300 specie e varietà per il giardino sospeso più grande d’Europa nato sull’iconica pista, un polmone verde nella città di Torino, aperto a tutti. Al Lingotto John Elkann, Olivier Francois c’è Ginevra Elkann – presente la sindaca Chiara Appendino – hanno inaugurato Casa 500 e La Pista 500. Protagonista della serata la Nuova 500 Red, primo modello nato dalla collaborazione con Red, la fondazione di beneficienza di Bono Vox, il leggendario cantante degli U2, ‘sorpresa’ dell’evento. Una special edition con la quale Stellantis aiuterà a donare oltre 4 milioni di dollari nei prossimi tre anni. Insieme alla serie speciale è disponibile anche il monopattino elettrico. Casa 500 è il nuovo spazio espositivo parte del complesso museale della Pinacoteca Agnelli, presieduta da Ginevra Elkann. Un percorso immersivo di oltre 700 mq che ripercorre la cultura e la storia di un paese e di una città che si intrecciano con la storia della 500. (ANSA).

