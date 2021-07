(ANSA) – TORINO, 08 LUG – La Gigafactory di batterie per le

auto elettriche si farà in Italia nello stabilimento di Termoli

(Campobasso). Lo ha detto l’ad di Stellantis, Carlos Tavares,

aprendo l’EV Day dedicato alla strategia del gruppo per

l’elettrificazione. Stellantis investirà oltre 30 miliardi di

euro entro il 2025 nell’elettrificazione e nel software

mantenendo un’efficienza esemplare per il comparto automotive,

in particolare con un’efficienza degli investimenti del 30%

superiore rispetto alla media del settore. L’obiettivo è che i

veicoli elettrificati arrivino a rappresentare oltre il 70%

delle vendite in Europa e più del 40% di quelle negli Stati

Uniti entro il 2030. E’ quanto si legge in una nota di

Stellantis.

A Termoli oggi si producono motori a benzina e cambi.

(ANSA).



Fonte Ansa.it