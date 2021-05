I dati sull’occupazione negli Stati Uniti per aprile rilasciati lo scorso venerdì sono stati più deboli del previsto, ma il mercato azionario non è sembrato turbato poiché gli indici S&P 500 e Dow Jones hanno chiuso a un livello record.

Commentando il rapporto sull’occupazione nel segmento “Squawk Box” della CNBC, il CEO di Pivotal Advisors, Tiffany McGhee, ha concordato con le osservazioni del presidente Biden riguardo quanto siano importanti il rispetto e la dignità sul lavoro, e non solo il denaro. McGhee, tuttavia, ha sottolineato che mancava un elemento: la qualità della vita. Ha dichiarato:



“Nell’ultimo anno, abbiamo avuto il tempo di pensare ai nostri lavori attuali e ci siamo abituati a lavorare da casa, a pranzare con i nostri figli e ad avere più libertà e controllo sulla nostra giornata. In alcuni casi, le persone guadagnano più soldi da disoccupati rispetto a quando lavoravano. Abbiamo anche grandi problemi nel prenderci cura dei bambini”.

Le nuove applicazioni aziendali negli Stati Uniti sono aumentate di oltre il 24% nel 2020

L’amministratore delegato ha continuato a scegliere tre titoli che pensava potessero resistere alla crisi e continuare a comportarsi bene nel mondo post-COVID.

McGhee ha ricordato che l’anno scorso sempre più persone si sono rivolte alla pandemia per avviare un’attività in proprio. Le nuove applicazioni aziendali sono aumentate di oltre il 24% nel 2020 rispetto all’anno scorso, il più grande aumento mai registrato dal 2010. Uno stock che si pensava avrebbe capitalizzato su questo cambiamento era Square Inc (NYSE: SQ), che attualmente gode di un valutazione ‘buy’ di 26 analisti su un totale di 47.

“Adoro il loro ecosistema (Square Inc). Aiuta gli imprenditori ad avviare, gestire e far crescere le loro attività. Combina davvero software, hardware e servizi finanziari per aiutarli a raggiungere i propri clienti e anche ad accedere ai finanziamenti, quindi lo adoro”, ha affermato McGhee.

Le aziende stanno cercando di essere più intenzionali riguardo l’inclusione della diversità

Secondo il CEO di Pivotal Advisors, molte persone stanno attualmente valutando un cambio di lavoro. Hanno avuto il tempo di riflettere sul loro lavoro attuale e molti di loro hanno deciso di non sentirsi del tutto soddisfatti. D’altro canto, le aziende hanno anche avviato la ricerca dei migliori talenti. Molti di loro stanno ora cercando di essere più intenzionali riguardo all’inclusione della diversità.

A tal fine, ha scelto Korn Ferry (NYSE: KFY) come titolo promettente con una valutazione “buy” da 5 su un totale di 6 analisti. Korn Ferry è una società con sede a Los Angeles che offre consulenza sulla leadership e sul talento oltre alla ricerca esecutiva. Scegliendo DocuSign (NASDAQ: DOCU) come suo terzo titolo, McGhee ha commentato:

“DocuSign è un vero toccasana per noi nella nostra attività. Abbiamo visto molte aziende adattare DocuSign, soprattutto nei servizi finanziari, dove in alcuni casi è assolutamente necessaria quella firma. La pandemia ha spinto le aziende a utilizzare servizi come DocuSign per poterlo fare”.

