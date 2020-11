(ANSA) – ROMA, 20 NOV – Uno sguardo internazionale alle

tematiche ambientali per stimolare il dibattito sulla strategia

per lo sviluppo sostenibile nazionale. È questa le prospettiva

della seconda edizione del Milano Green Forum, al via in

versione digitale.

Focus della seconda edizione è il Green Deal che, come

afferma il capo della Rappresentanza a Milano della Commissione

europea, Massimo Gaudina, “sarà la nostra nuova strategia

perrendere sostenibile l’economia dell’UE e per diventare il primocontinente a impatto climatico zero”. “Realizzeremo questoobiettivo – dice Gaudina – solo trasformando le sfide climatichee ambientali in opportunità in tutti i settori economici e neglistili di vita dei cittadini” Inoltre il Forum continua ad occuparsi trasversalmente dieconomia circolare, tessile, smart city, finanza, bioeconomia,food e del ruolo delle Fondazioni nell’opera disensibilizzazione concreta di cittadini, imprese, terzo settoree istituzioni.Il Milano Green Forum vede collegamenti da oltre 30 Paesi,speaker, influencer, referenti istituzionali, manager chesupportano la diffusione della cultura della sostenibilità edelle buone pratiche in campo ambientale.“Nell’anno in cui anche la Cop26 è stata rimandata, e’sembrato ancora più urgente che il dibattito ambientale delMilano Green Forum non si arrestasse”, afferma Federico Manca,fondatore del Milano Green Forum . (ANSA).

Fonte Ansa.it

