(ANSA) – ROMA, 14 DIC – “Non appena verrà approvato il

contratto di programma, alla registrazione noi saremo saremmo

nelle condizioni di poter dare un cronoprogramma preciso.

L’ipotesi ragionevole è che se viene registrato entro i primi 6

mesi del 2021, il completamento dell’opera sarà al 2032. E’ del

tutto evidente che una volta avuta l’approvazione saremo nelle

condizioni di chiedere a Telt, un cronoprogramma che

noisostanzialmente abbiamo su tutte le altre opere, ovverotrimestrale”. Lo ha detto la ministra delle infrastrutture etrasporti Paola De Micheli in audizione sulla Tav Torino-Lione.“La prima grande questione è quella legata alle vicendeviolente legate a questo cantiere. Credo che la violenza nonabbia senso e vada condannata e sia gravissima in qualunquesituazione, che si tratti cantiere o altre motivazioni. Ho avutoanche io rappresentazioni particolarmente accese delle ragioniper le quali ci sono ono persone che sono contrarie aquets’opera, ma nessuna queste ragioni potrà mai giustificare unatto violento. La violenza non può essere giustificata”, hadetto la ministra inriferimento agli episodi di ieri. (ANSA).

Fonte Ansa.it

