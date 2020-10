(ANSA) – CAPRI, 14 OTT – La linea ‘Capri-Sorrento’,

inaugurata oggi dall’ad di Terna Stefano Donnarumma alla

presenza del premier Giuseppe Conte, è stata realizzata

impiegando tecnologie con minimo impatto ambientale: la posa dei

cavi sottomarini, a una profondità di oltre 100 metri, è stata

eseguita con particolari attenzioni strutturali (tra cui la

tecnica del ‘directional drilling’ agli approdi per

l’alloggiamento dei cavi) che hanno consentito di limitare le

interferenze con gli ecosistemi marini e conservare le praterie

di posidonia oceanica presenti lungo la costa, lasciando

inalterati gli habitat e garantendo al contempo la protezione

del collegamento elettrico. In accordo con il Ministero

dell’Ambiente, Terna eseguirà inoltre un monitoraggio ambientale

continuo anche dopo il completamento dell’opera, mettendo i dati

e le analisi effettuate a disposizione delle istituzioni.

All’inaugurazione della linea è anche legato il progetto di

riassetto della rete elettrica nella penisola Sorrentina, che

consentirà a Terna di smantellare quasi 60 km di vecchie linee

aeree ormai obsolete, liberando territorio pregiato in un’area

ad alta vocazione turistico-paesaggistica. (ANSA).



