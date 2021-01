Tesla raggiunge livelli record poiché le consegne annuali di veicoli superano le stime degli analisti.

L’azienda americana ha consegnato la cifra record di 180.570 veicoli nel Q4.

Tesla inizierà le consegne di SUV Model Y fabbricati in Cina a gennaio.

In un annuncio durante il fine settimana, Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA) ha affermato di

aver superato le stime degli analisti per le consegne di veicoli nel 2020. La società ha attribuito le sue consegne di veicoli per l’intero anno migliori del previsto a un continuo passaggio ai veicoli elettrici nel 2020.

Lunedì, le azioni di Tesla sono salite al massimo record di 547,55 sterline per azione. In confronto, il titolo veniva scambiato a un prezzo di 53,28 sterline per azione a marzo, quando la crisi del COVID-19 in corso ha devastato l’industria automobilistica globale.

Tesla aveva iniziato il 2020 a un prezzo per azione di 66,60 sterline. All’inizio di quest’anno, il più grande produttore di auto elettriche al mondo ha optato per un frazionamento azionario di 5 per 1, proprio come il gigante della tecnologia, Apple Inc.

Tesla ha consegnato 499.550 veicoli nel 2020

Tesla ha affermato di aver consegnato 499.550 veicoli nell’anno appena concluso rispetto alla stima di Wall Street di 481.261 veicoli inferiori, secondo Refinitiv. La società, tuttavia, ha mancato di 450 unità la previsione fornita in precedenza dal suo CEO, Elon Musk.

In un tweet di sabato, Musk ha ancora apprezzato il team per il suo impegno eterno che ha consentito consegne di veicoli migliori del previsto nel 2020 nonostante la pandemia di Coronavirus in corso che ha pesato sull’industria automobilistica globale. La crisi del COVID-19 ha finora infettato più di 85 milioni di persone in tutto il mondo e causato oltre 1,8 milioni di morti.

Solo nel quarto trimestre, il produttore di auto elettriche statunitense ha dichiarato di aver consegnato 180.570 veicoli che hanno fissato un nuovo massimo trimestrale per Tesla. In confronto, gli esperti avevano previsto un calo di 163.628 consegne nel quarto trimestre.

Le consegne di veicoli di Tesla nel 2020 sono state particolarmente supportate dalla nuova fabbrica che ha stabilito a Shanghai, in Cina. La società americana di veicoli elettrici e di energia pulita ha dichiarato in un recente annuncio che inizierà le consegne di SUV Model Y fabbricati in Cina a gennaio.

I commenti degli analisti di JP Morgan

Aumento dell’obiettivo di prezzo su Tesla, gli analisti di JP Morgan hanno dichiarato:

“Stiamo aumentando le nostre previsioni per riflettere maggiori consegne nel quarto trimestre e rapporti di forte domanda per il Modello Y in Cina, che è anche indicativo di consegne future più elevate”.

All’inizio di questa settimana, un rapporto di Bloomberg ha affermato che la posizione dominante di Tesla in Cina potrebbe essere minacciata nel 2021.

Tesla ha avuto un andamento abbastanza ottimale nel mercato azionario lo scorso anno con un guadagno annuo di circa il 30%. Al momento, la società con sede a Palo Alto è quotata a 510,54 miliardi di sterline e ha un rapporto prezzo/utili di 1.447,12.

