(ANSA) – ROMA, 23 APR – Il Tesoro offrirà in asta, il

prossimo 28 aprile, Bot a sei mesi per 6,5 miliardi di euro. Lo

si aprede dal Mef secondo cui la data di regolamento è il 30

aprile quando scadranno titoli per pari importo. (ANSA).



Fonte Ansa.it

