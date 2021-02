(ANSA) – ROMA, 25 FEB – Il lancio da parte del Tesoro dei

Btp green, emissioni per finanziare spese per l’ambiente e il

contrasto al cambiamento climatico, è “imminente” e il Mef

lavora all’obiettivo di un debutto entro il primo trimestre, “obiettivo che è alla portata”.

Lo ha detto Davide Iacovoni, responsabile del Tesoro per il

debito pubblico, spiegando che la task force creata con il



