(ANSA) – CAGLIARI, 03 DIC – Proroga a Tirrenia e un bando per

ogni tratta della futura continuità marittima da e per la

Sardegna. Così, in una nota, i parlamentari sardi dI Pd e M5s

che hanno incontrato la ministra dei Trasporti, Paola De

Micheli, a poche ore dallo stop annunciato dalla compagnia di

navigazione. “Fino all’entrata in vigore del nuovo modello

l’Isola sarà collegata alle altre

regioni attraverso gli attualimeccanismi – scrivono gl iesponenti della maggioranza – icollegamenti non saranno legati ad una convenzione ma verrannoaffidati in base a diversi bandi di gara, uno per ciascunatratta”.Secondo quanto riferiscono i parlamentari Romina Mura, GavinoManca e Andrea Frailis del Pd e Nardo Marino, Mario Perantoni,Lucia Scanu, Paola Deiana, Emiliano Fenu, Elvira Evangelista, Emanuela Corda, Luciano Cadeddu, Alberto Manca e Pino Cabrasdel M5S, tra i i prossimi passi del Mit c’è anche un’interlocuzione con la Regione Sardegna per definire gli oneridi servizio pubblico e la conseguente predisposizione e pubblicazione dei bandi, che “saranno ancorati ad alcuni principi irrinunciabili, inseriti in una specifica risoluzione parlamentare”. Tra questi il costo dei bigliettie chi si candiderà a gestire il servizio dovrà garantire “naviin possesso delle certificazioni di eco-compatibilità rispettoai combustibili e alle misure di efficientamento energeticoutilizzate”. (ANSA).

