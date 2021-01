(ANSA) – CAGLIARI, 05 GEN – Tiscali sotto attacchi

informatici con disservizi in tutta Italia per i clienti della

società sarda di telecomunicazioni che opera sia su rete fissa

che mobile. I tentativi di intrusione risalgono a domenica

scorsa, di prima mattina, e ancora oggi i problemi non sono del

tutto risolti. “L’effetto degli attacchi – fanno sapere all’ANSA

i responsabili di Tiscali – è stato quello

Advertisements

di rendere i domini ele mail inaccessibili a reti esterne a quelle Tiscali e dirallentare in taluni casi le connessioni da rete fissa”.Non solo. Ci sono stati anche “disservizi sulle connessionida rete mobile, aggravati da guasti localizzati alleinfrastrutture di altri operatori (ricordiamo che Tiscali è unMVNO, quindi sul mobile opera su reti altrui)”. La societàfondata da Renato Soru, ora amministratore delegato, stacollaborando con le forze dell’ordine per individuare gli hackerresponsabili degli attacchi. “I nostri sistemi – assicural’operatore – hanno comunque resistito e abbiamo cercato diminimizzare i disservizi ai clienti, intervenendo prontamentefin dalla mattina della domenica. Ad oggi nel primo pomeriggiorimangono dei rallentamenti e alcuni disservizi in via dirisoluzione”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram