TJX supera le stime degli analisti per guadagni e entrate nel Q3.

Il rivenditore ripristinerà 19,56 penny per azione di dividendo nel Q4.

TJX si astiene dal fornire indicazioni a causa delle incertezze del COVID-19..

La TJX Companies Inc. (NYSE: TJX) ha pubblicato mercoledì i risultati finanziari per il terzo trimestre fiscale che hanno

superato le stime degli analisti per guadagni e ricavi. La società ha anche espresso la fiducia che il mese prossimo dichiarerà un dividendo.

Le azioni della società sono aumentate del 3,4% nel trading pre-mercato. Mercoledì TJX ha chiuso la sessione regolare con un aumento dell’1%, diventando un’azione vincente, che puoi imparare a scegliere qui. Su base annuale, TJX è attualmente in rialzo del 3% nel mercato azionario dopo un massiccio recupero del 70% dal suo minimo a marzo a causa delle interruzioni del COVID-19.

Risultati finanziari TJX nel Q3 rispetto alle stime degli analisti

TJX ha affermato che l’utile netto del terzo trimestre è stato di 652,19 milioni di sterline che si traduce in 53,43 penny per azione. Nello stesso trimestre dello scorso anno, il suo utile netto è stato limitato a 623,30 milioni di sterline o 51,17 penny per azione.

La multinazionale americana ha affermato di aver generato 7,62 miliardi di sterline di vendite nel terzo trimestre rispetto alla cifra di un anno fa di un aumento di 7,86 miliardi di sterline. In notizie separate dal Nord America, la società di supermercati canadese, Metro Inc., ha affermato che le sue vendite sono aumentate del 7,4% nel quarto trimestre fiscale.

Secondo FactSet, gli esperti avevano previsto che la società avrebbe registrato 7,06 miliardi di sterline di vendite nell’ultimo trimestre. La loro stima dell’utile per azione era di 30,10 penny. In un annuncio alla fine del mese scorso, TJX ha dichiarato di aver eletto C. Kim Goodwin nel consiglio, con effetto immediato.

TJX ha anche affermato mercoledì che le vendite comparabili attribuite ai negozi aperti sono diminuite del 5% nel terzo trimestre. 470 dei suoi negozi sono ancora chiusi a causa della crisi di COVID-19 in corso. La maggior parte di questi negozi si trova in Europa.

TJX si è astenuto dal fornire indicazioni a causa delle incertezze del COVID-19

La cooperazione con i grandi magazzini a prezzo scontato ha dichiarato mercoledì che ripristinerà 19,56 penny per azione di dividendo nel quarto trimestre. TJX ha affermato di aver concluso il terzo trimestre con un saldo di cassa di 7,98 miliardi di sterline.

Tuttavia, si è astenuto dal fornire indicazioni a causa delle incertezze del COVID-19. Nelle prime due settimane del trimestre in corso, ha aggiunto il rivenditore, le vendite al dettaglio (solo aperti) hanno registrato un calo del 7%.

TJX si è comportato in modo abbastanza ottimista nel mercato azionario lo scorso anno con un guadagno annuo di circa il 40%. Al momento, la società con sede a Framingham ha una capitalizzazione di mercato di 57,71 miliardi di sterline e un rapporto prezzo/utili di 113,30.

