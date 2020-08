(ANSA) – OSIMO, 27 AGO – “La rete unica è un importante

passo avanti verso un progetto strategico al centro del

programma di governo, che punta a creare le condizioni per

realizzare la banda ultralarga in tutto il Paese, anche

attraverso una società unica di gestione capace di offrire

questo servizio a tutti gli operatori e a tutti i cittadini”.

Così il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri a Osimo

(Ancona). Gualtieri ha espresso apprezzamento sulle modalità con

cui Cdp ha negoziato “in modo molto efficace” con Tim per

mettere a punto un percorso che conduca alla realizzazione di

una rete unica delle tlc. “Oggi – ha detto – abbiamo avuto

conclusione unanime al termine della riunione di governo abbiamo

dato il via libera a Cdp a proseguire percorso su cui ha

negoziato in modo molto efficace anche con Tim per fare in modo

che questa società della rete abbia una governance che ne

garantisca l’indipendenza, l’apertura a tutti gli operatori e la

realizzazione di un piano di investimenti molto forte” (ANSA).



Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram