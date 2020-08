(ANSA) – ROMA, 20 AGO – “La rete unica la fa lo Stato”. Così

il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli

interpellato dall’ANSA sul dossier della rete dopo le

dichiarazioni dell’a.d. di Tim Gubitosi che in un’intervista ha

ribadito la volontà del gruppo di mantenere il controllo della

gestione.

In un’intervista a Repubblica, Gubitosi ha affermato che Tim “darà la banda ultralarga a tutta Italia, con Open Fiber o

senza. E manterrà la maggioranza di una società unica della

rete, come è logico che sia. Siamo il candidato naturale a

creare un’infrastruttura che risponda alle esigenze di

digitalizzazione del Paese, ancora più forti dopo il blocco

legato all’emergenza del Covid-19”.

Nella querelle interviene anche OpenFiber, che replica alle

critiche di Gubitosi: “Riscontriamo l’ennesima intervista

dell’amministratore delegato di Tim tutta incentrata a parlare

(male) di un’altra società (Open Fiber). Ci coglie il sospetto –

senz’altro infondato – che Open Fiber sia un’ottima opportunità

per non toccare temi scomodi di casa propria, che meriterebbero

forse maggiore, analitica ed approfondita

attenzione”. (ANSA).



