Toyota Motor Corp (TYO: 7203) ha dichiarato giovedì che produrrà circa il 40% in meno di veicoli a settembre a causa della carenza globale di chip. L’annuncio arriva dopo che anche Volkswagen e Ford Motor hanno ridotto la produzione globale per settembre.

Toyota non produrrà 140.000 veicoli previsti in Giappone il mese prossimo

Secondo la più grande casa automobilistica del mondo per volumi di vendita, la produzione subirà un duro colpo in 14 stabilimenti in tutto il mondo, incluso il Giappone. Non produrrà 360.000 veicoli che aveva originariamente previsto per settembre, di cui 140.000 dovevano essere prodotti in Giappone.

Toyota, tuttavia, è ancora fiduciosa che raggiungerà i suoi obiettivi di vendita e produzione annuali. Si prevede di produrre 9,3 milioni di veicoli nell’anno fiscale in corso e vendere 8,7 milioni di auto. Le azioni della società sono scese di oltre il 4% oggi.

All’inizio di quest’anno, la casa automobilistica giapponese ha dichiarato che il suo utile netto è più che raddoppiato nel quarto trimestre fiscale.

Toyota era in una posizione migliore rispetto ai rivali per superare la carenza di chip

In “Squawk on the Street”, Phil LeBeau della CNBC ha affermato che Toyota ha finora battuto i suoi rivali in termini di capacità di navigare attraverso il chip crunch, ma sta finalmente raggiungendo Toyota.

“Dopo il terremoto di Fukushima e lo tsunami, c’è stato un nuovo mandato nelle aziende giapponesi che devi avere abbastanza inventario nel caso in cui qualcosa del genere potesse accadere di nuovo. Quindi, avevano abbastanza chip nel loro inventario per resistere alla carenza di chip molto meglio di concorrenti come Volkswagen, Ford Motor, General Motors e molti altri da tutto il mondo.

La carenza di chip sta già influenzando la produzione per Toyota in Nord America, dove la casa automobilistica ha affermato che produrrà fino a 90.000 veicoli in meno rispetto a quanto originariamente previsto. Il mese scorso, Invezz ha citato un rapporto del WSJ secondo cui Toyota ha venduto più veicoli negli Stati Uniti tra aprile e giugno rispetto a General Motors.