Tyson Foods supera le stime di Wall Street nel Q4.

L’azienda alimentare prevede fino a £33,37 miliardi di entrate per l’anno.

L’azienda statunitense ha aumentato il suo dividendo trimestrale sulle azioni ordinarie di Classe A e B.

Tyson Foods Inc. (NYSE: TSN) ha riportato lunedì i risultati finanziari per il quarto trimestre fiscale che

hanno superato le stime degli analisti per guadagni e ricavi. La società ha inoltre ripristinato il dividendo per l’anno fiscale 2021.

Lunedì, Tyson Foods ha aperto in rialzo di quasi il 2,5% in borsa. L’azienda americana è attualmente in ribasso di oltre il 25% dall’inizio dell’anno nel mercato azionario, ma ha recuperato quasi il 40% dal suo minimo di marzo a causa della crisi di COVID-19 in corso. L’azione dei prezzi dovrebbe tornare utile se sei interessato a investire in borsa online.

I risultati finanziari del Q4 di Tyson Foods rispetto alle stime degli analisti

Tyson Foods ha affermato che il suo utile netto nel quarto trimestre è stato di 524,77 milioni di sterline, il che si traduce in 1,44 sterline per azione. Nello stesso trimestre dell’anno scorso, il suo utile netto è stato limitato a 279,83 milioni di sterline o 77 penny per azione. Nel trimestre precedente, l’utile netto di Tyson Foods è sceso a 404 milioni di sterline a causa delle restrizioni contro il COVID-19.

La pandemia di Coronavirus ha finora infettato più di 1,1 milioni di persone negli Stati Uniti e causato oltre 250.000 morti. In notizie separate dagli Stati Uniti, anche la società di sicurezza informatica Palo Alto Networks ha pubblicato lunedì il suo rapporto trimestrale sugli utili.

Su base corretta, la multinazionale americana ha guadagnato 1,37 sterline per azione nell’ultimo trimestre, il che rappresenta un aumento su base annua del 50%. In termini di vendite, Tyson Foods ha registrato 8,69 miliardi di sterline nel quarto trimestre rispetto alla cifra di 8,25 miliardi di sterline di un anno fa.

Secondo FactSet, gli analisti avevano previsto che la società avrebbe registrato un fatturato di 8,35 miliardi di sterline nel quarto trimestre. La loro stima per l’EPS aggiustato era di 90 penny per azione. La società con sede a Springdale ha valutato le spese relative a COVID-19 a 151,67 milioni di sterline nel quarto trimestre e 409,50 milioni di sterline per l’anno fiscale.

Linee guida di Tyson Foods per l’intero anno fiscale 2021

Per l’intero anno fiscale 2021, Tyson prevede che le sue entrate scenderanno tra 31,85 miliardi di sterline e 33,37 miliardi di sterline. In confronto, FactSet Consensus per le entrate annuali è pari a 33,46 miliardi di sterline. L’azienda alimentare ha aumentato il suo dividendo trimestrale alla fine della scorsa settimana a 34 penny per azione e 30 penny per azione per le azioni ordinarie di Classe A e B.

Tyson Foods ha avuto un andamento in gran parte ottimista in borsa lo scorso anno con un guadagno annuo di circa il 65%. Al momento è quotata a 14,11 miliardi di sterline e ha un rapporto prezzo/utili di 12,62.

