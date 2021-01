(ANSA) – BRUXELLES, 28 GEN – La Commissione Ue ha deciso di

prolungare fino al 31 dicembre 2021 lo schema temporaneo di

aiuti di Stato messo in piedi a marzo scorso per sostenere le

economie durante la pandemia. Il sostegno continuerà ad avvenire

attraverso sovvenzioni dirette, vantaggi fiscali, garanzie

statali sui prestiti, prestiti pubblici agevolati alle imprese,

come avvenuto finora. “L’impatto del Covid è ancora forte,

dobbiamo

agire velocemente per gestirlo”, ha detto lavicepresidente della Commissione Ue, Margrethe Vestager. (ANSA).

