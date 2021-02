(ANSA) – MILANO, 10 FEB – Combinando distribuzioni ordinaria

e straordinaria, agli azionisti di Unicredit sarà corrisposto

nel 2021 un importo totale di dividendo pari a 1,1 miliardi,

costituito da riacquisti di azioni proprie per 0,8 miliardi e

dividendi in contanti per 0,3 miliardi.

Per il 2021 è prevista la distribuzione straordinaria di

capitale pari a 652 milioni, interamente sotto forma di

riacquisti di azioni proprie.

La proposta sarà sottopostaall’Assemblea degli Azionisti nell’aprile 2021 con attuazionedopo il 1 ottobre 2021.Sul fronte dei conti rilasciati oggi con anticipo rispetto allescadenze previste, i ricavi ammontano a 17,1 miliardi, in calodel 9 per cento anno su anno. Il margine di interesse segna 9,4miliardi (-6,3 per cento anno su anno), soprattutto per effettodei tassi di finanziamento più bassi (-1,1 miliardi anno suanno) “Il risultato di UniCredit a livello di utile netto sottostanteè stato straordinario, considerando l’impatto del Covid-19 sututti i mercati e i 5 miliardi di euro di accantonamenti perrettifiche su crediti che abbiamo contabilizzato nel 2020anticipando gli attesi impatti futuri”, commenta il Ceo diUnicredit Jean Pierre Mustier sui conti del gruppo. (ANSA).

Fonte Ansa.it

