(ANSA) – MILANO, 27 GEN – Il Cda di UniCredit ha identificato

all’unanimità Andrea Orcel come prossimo Amministratore

Delegato, da inserire nella lista dei candidati per il rinnovo

del Consiglio, in sostituzione dell’a.d uscente, Jean Pierre

Mustier. La lista sarà presentata per l’approvazione alla

prossima assemblea degli azionisti del 15 aprile. Ottenuta

l’approvazione da parte dell’assemblea, il board confermerà la

sua nomina ad Amministratore Delegato.

“Andrea

Orcel è un solido leader di respiro internazionale,molto rispettato e impegnato a raggiungere risultati insiemealla sua squadra”, sottolinea il presidente designato diUnicredit, Pier Carlo Padoan. Orcel “ha una vasta esperienza euna straordinaria capacità di visione strategica, che rileva –sarà essenziale per guidare UniCredit nel futuro. Per ilpresidente Cesare Bisoni, è stato scelto “un banchiere diassoluta caratura internazionale con un ragguardevole trackrecord”. (ANSA).

