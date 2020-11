(ANSA) – MILANO, NOV 5 – Unicredit chiude i primi 9 mesi del

2020 con una perdita di 1,6 miliardi (e un utile sottostante di

1,06 miliardi). Nel trimestre il gruppo registra un utile di 680

milioni (-42,4% sul trimestre 2019) sopra il consensus degli

analisti che ne prevedeva 300 milioni. L’utile netto sottostante

del trimestre è di 692 milioni (+31,1% trimestre su trimestre).

“Siamo in

Advertisements

linea con i tempi previsti per conseguire il nostroobiettivo di utile netto sottostante superiore a 0,8 miliardi dieuro” per quest’anno “e confermiamo il nostro target tra 3 e 3,5miliardi” per il 2021. Lo sottolinea il ceo di Unicredit, JeanPierre Mustier che sul dividendo afferma: “Rimaniamo fermamenteimpegnati a ripristinare la nostra politica di distribuzione delcapitale prevista in Team 23, che abbina alla distribuzione del50 percento degli utili netti sottostanti, da realizzarsi con unmixdi dividendi in contanti e riacquisto di azioni,ladistribuzione graduale, a partire dal 2021, del capitale ineccesso. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram