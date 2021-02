Il cda di UniCredit ha condiviso con Jean Pierre Mustier di risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro – in qualità di amministratore Delegato e Direttore Generale di UniCredit – a far data da domani 11 febbraio 2021.

Mentre Ranieri de Marchis è stato nominato Direttore Generale e rimarrà in carica fino alla nomina del nuovo amministratore delegato, Andrea Orcel. de Marchis manterrà anche l’incarico di co-Chief Operating

Officer del Gruppo.Il tutto è maturato “in considerazione dell’avvenuta identificazione di Andrea Orcel quale candidato alla carica di amministratore delegato in occasione della prossima Assemblea” di aprile e “dell’approvazione dei risultati al 31 dicembre 2020”.

Fonte Ansa.it

