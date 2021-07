Giovedì, prima dell’apertura dei mercati, Unilever Plc (LON:ULVR) ha pubblicato i risultati del semestre fiscale. La società ha registrato una crescita dei ricavi relativamente piatta dello 0,03% a 25,79 miliardi di euro (30,36) miliardi, ma è comunque riuscita a battere le aspettative del consenso di Street di 60 milioni di euro (70,64 dollari).

La società ha registrato utili per azione 1H per 1,33 euro (1,57 dollari), superando le aspettative degli analisti di 1,27 euro (1,50 dollari).

La società di beni di consumo con sede a Londra, nel Regno Unito, ha anche annunciato un dividendo di 0,4268 euro (0,50 dollari) per azione e un programma di riacquisto di azioni fino a 3,53 miliardi di euro.

L’amministratore delegato, Alan Jope, ha dichiarato:

La crescita competitiva è la nostra priorità e siamo fiduciosi che raggiungeremo la crescita delle vendite di base nel 2021 ben all’interno del nostro quadro pluriennale del 3-5%, nonostante i confronti più impegnativi nella seconda metà.

La società ha anche avvertito che avrebbe aumentato i prezzi degli articoli da toeletta e dei prodotti per la pulizia a causa dell’aumento dei costi delle commodities. Unilever ha indicato l’aumento dei prezzi delle materie prime per aver avuto un impatto negativo sulla redditività dell’azienda.

“La volatilità dei costi e la tempistica delle azioni sui prezzi di atterraggio creano un intervallo più alto del normale di probabili risultati del margine di fine anno. Lo stiamo gestendo in modo dinamico e prevediamo di mantenere un margine operativo sottostante per il 2021 intorno a un livello piatto,” ha aggiunto Jope.

Conviene comprare azioni Unilever ad agosto 2021?

Dal punto di vista della valutazione, le azioni Unilever vengono scambiate a una valutazione equa di circa 23,42 P/E. Tuttavia, il suo P/E forward di 18,58 indica una leggera sottovalutazione, rendendo così il titolo interessante per valutare gli investitori.

Gli analisti prevedono che gli utili crescano di circa il 5% l’anno prossimo e in media del 6,90% nei prossimi cinque anni. Tuttavia, l’EPS potrebbe diminuire leggermente a causa dell’aumento dei costi delle materie prime quest’anno, con gli analisti che prevedono un calo dello 0,90%.

Pertanto, gli investitori in crescita farebbero meglio a trovare alternative nel settore. Gli analisti si aspettano che il vicino pari di Unilever, la Procter & Gamble Co. con sede in Ohio (NYSE:PG), registrerà una crescita degli utili del 246% quest’anno.

Fonte – TradingView

Panoramica tecnica: previsioni sul prezzo delle azioni Unilever per agosto 2021

Tecnicamente, il prezzo delle azioni Unilever sembra aver fatto un breakout ribassista da una formazione di canale discendente nel grafico giornaliero. Il titolo è precipitato in condizioni di ipervenduto dopo aver creato un divario di prezzo al ribasso giovedì.

Gli investitori possono puntare a rimbalzi a breve termine a circa 57,87 dollari o superiori a 60,08 dollari. I livelli di supporto sono 53,90 e 52,02 dollari.

In conclusione: perché comprare il rimbalzo del prezzo delle azioni Unilever?

In sintesi, le azioni Unilever sembrano leggermente sottovalutate rispetto al P/E forward di PG di 23,47. Tuttavia, le prospettive di crescita per l’anno in ritardo rispetto ai PG, il che significa che il rimbalzo potrebbe non durare a lungo.

Pertanto, gli investitori possono comprare azioni Unilever da vendere dopo poco tempo. Gli investitori a lungo termine possono attendere che le azioni ritengano i livelli di supporto attuali prima di comprare.