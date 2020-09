(ANSA) – ROMA, 11 SET – Quasi 900mila laureati, altrettanti

diplomati e oltre 680mila persone con qualifica professionale

troveranno lavoro tra il 2020 e il 2024, chiamati a integrare o

sostituire il personale uscente. Ma in 4 casi su 10, non saranno

disponibili sul mercato. E’ quanto mostra l’ultima stima di

Unioncamere relativa ai fabbisogni occupazionali tra il 2020 e

il 2024,. Nel quinquennio 2020-2024 i diplomati e laureati

dovrebbero rappresentare nel complesso il 69% del fabbisogno

occupazionale – con una quota particolarmente elevata richiesta

dal settore pubblico, pari al 92% – mentre il personale con

qualifica professionale peserà per il 26% (quasi esclusivamente

destinato ai settori privati). Per un ulteriore 5% di fabbisogno

di personale non sarebbe necessaria una particolare qualifica o

titolo di studio.

I laureati rappresentano il 34% della domanda, tra i

principali indirizzi universitari richiesti nel quinquennio

2020-2024 emergono l’indirizzo medico-paramedico, per cui si

stima saranno necessari 173mila unità, l’indirizzo economico

(119mila unità), ingegneria

(117mila unità), insegnamento e formazione (104mila unità

comprendendo scienze motorie) e l’area giuridica (88mila unità).

Si potrebbero verificare a livello nazionale situazioni di

carenza nell’offerta di competenze medico-sanitarie (con 13.500

figure mancanti mediamente ogni anno), come nei diversi ambiti

scientifici e dell’ingegneria. Mentre al contrario eccedenze di

offerta si potrebbero verificare negli ambiti politico-sociale o

linguistico. Per quanto riguarda il confronto domanda e offerta

di neo-diplomati, si osserva una situazione di eccesso di

offerta per i licei e per l’indirizzo tecnico del turismo,

enogastronomia e ospitalità. Eclatante infine il mismatch

domanda-offerta per l’istruzione e formazione professionale,

essendoci un’offerta complessiva in grado di soddisfare solo il

60% della domanda potenziale

(fabbisogno medio annuo di 137mila unità contro un’offerta

annuale di appena 85mila unità), con situazioni ancora più

critiche per gli indirizzi della meccanica, del legno-arredo,

della logistica e dell’edilizia. (ANSA).



