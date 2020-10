(ANSA) – NEW YORK, 19 OTT – Le maggiori banche americane,

incluse Citigroup e JPMorgan, mettono in guardia i loro

dipendenti: i bonus potrebbero non tenere il passo con gli

utili. Secondo quanto riportato dal Financial Times, gli

istituti vorrebbero cercare di gestire le aspettative

soprattutto dei dipendenti nelle aree che hanno registrato un

forte balzo dei profitti, quali il reddito fisso. E questo in

seguito agli accantonamenti effettuati per future perdite sui

crediti e, in particolare, per cercare di raggiungere un

equilibrio fra i bonus e la necessità per le banche di essere

dei “buoni cittadini” in un contesto di elevata attenzione da

parte delle autorità. L’obiettivo è evitare una pioggia di

critiche e dipendere la reputazione. (ANSA).



