Boohoo Group plc (LON: BOO) ha dichiarato mercoledì che il suo utile ante imposte ha registrato un aumento significativo nell’anno fiscale 2021. La società ha anche espresso la fiducia che le sue entrate probabilmente aumenteranno del 25% quest’anno. Boohoo ha dichiarato:

“L’obiettivo a medio termine del gruppo di una crescita delle vendite del 25% all’anno e un margine EBITDA rettificato di circa il 10% rimane invariato”.



Sei alla ricerca di notizie tempestive, suggerimenti e analisi di mercato?



Iscriviti oggi stesso alla newsletter di Invezz.





Advertisements

Secondo Boohoo, le solide prestazioni delle sue ultime acquisizioni, inclusa Debenhams, hanno contribuito a migliorare i risultati nell’anno appena concluso. Mercoledì, le azioni di Boohoo sono crollate di circa il 4% nel trading pre-mercato, ma hanno recuperato la maggior parte delle perdite infragiornaliere all’apertura del mercato.

Boohoo riporta £1,75 miliardi di entrate

Boohoo riferito 124,7 milioni di sterline di utile ante imposte nel corso dell’esercizio che si è concluso il 28 febbraio. Nel 2020, il suo utile ante imposte è stato pari a un importo inferiore, 92,2 milioni di sterline. Su base rettificata, il rivenditore di abbigliamento online ha registrato 173,6 milioni di sterline di utili prima di interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento (EBITDA) rispetto alla cifra di un anno fa di 126,6 milioni di sterline.

La società con sede a Manchester ha generato entrate per 1,75 miliardi di sterline nell’anno fiscale 2021. Nell’anno precedente, le sue entrate erano state inferiori a 1,23 miliardi di sterline. Il consiglio di amministrazione si è astenuto dal dichiarare un dividendo mercoledì per sostenere le finanze per adeguate acquisizioni di affari e, di conseguenza, per una rapida crescita.

In notizie separate dal Regno Unito, la società di media ITV plc ha affermato di aspettarsi un aumento significativo dei ricavi dalla pubblicità nel secondo trimestre.

Gli analisti di Liberum valutano Boohoo Group con “hold”

Gli analisti di Liberum hanno commentato l’aggiornamento finanziario di Boohoo mercoledì e hanno detto:

“Sebbene la continua forte performance finanziaria suggerisca un rating di ‘buy’, rimaniamo cauti data l’entità delle sfide ESG che il gruppo deve affrontare, la possibilità di indagini di follow-up e il potenziale impatto finanziario di una supply chain etica, sebbene le linee guida dell’azienda lo ignorino. Pertanto, valutiamo “hold” il Boohoo Group. Se Boohoo può affrontare adeguatamente i suoi problemi ESG, rimane un significativo rialzo del prezzo delle azioni. Maggiore chiarezza sulle questioni ESG e sul fatto che non ci sarà alcun impatto finanziario futuro dall’attuazione di un modello etico di approvvigionamento e supply chain o sanzioni per violazioni passate; è necessario per tornare a ‘buy’”.

Boohoo Group si è comportato in modo abbastanza ottimista nel mercato azionario lo scorso anno con un guadagno annuo di poco inferiore al 15%. Al momento, la società quotata a Londra ha un valore di 4,08 miliardi di sterline e ha un rapporto prezzo/utili di 47,06.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram