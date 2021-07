L’ETF Vanguard S&P 500 ha raggiunto i suoi massimi record sopra 406 dollari questo giovedì e continua a registrare buone prestazioni nei giorni di chiusura di luglio.

Analisi fondamentale: la Federal Reserve ha lasciato invariato il tasso di interesse e il programma di acquisto di obbligazioni

Vanguard tiene traccia dell’S&P 500 e ti dà visibilità su 500 delle più importanti società pubbliche degli Stati Uniti. L’ETF Vanguard S&P 500 rimane supportato dopo che la Federal Reserve ha lasciato invariato il tasso di interesse e il programma di acquisto di obbligazioni durante la riunione di mercoledì.

Anche i forti utili societari hanno alimentato l’ottimismo intorno agli investitori, mentre gli Stati Uniti hanno riferito giovedì che il prodotto interno lordo è aumentato a un tasso su base annua del 6,5% nel secondo trimestre e le richieste di disoccupazione sono scese a 400.000 per la settimana terminata il 24 luglio.

“Il ritorno del consumo di servizi domestici, dalla cena al ristorante alla ricreazione, è stata una forza da non sottovalutare nel secondo trimestre, responsabile della parte del leone dei guadagni economici per il trimestre. Anche se è possibile che il secondo trimestre possa effettivamente segnare “il picco di crescita ” nell’attività economica, ma non sarebbe necessariamente un “evento di modellazione del mercato” che gli investitori dovrebbero temere”, ha affermato Michael Reynolds, vicepresidente della strategia di investimento di Glenmede, nei commenti via e-mail.

Il presidente della Federal Reserve statunitense, Jerome Powell, ha affermato che le pressioni inflazionistiche potrebbero essere temporanee e ha concluso che la banca centrale è ancora lontana dal considerare l’aumento dei tassi di interesse. Prima della riunione della Federal Reserve, gli investitori hanno iniziato a comportarsi nervosamente tra i timori che la banca centrale statunitense potesse alzare i tassi di interesse prima del previsto.

Jerome Powell ha anche affermato che il mercato del lavoro statunitense ha ancora “un po’ di terreno da percorrere”, mentre la variante Delta del Coronavirus in rapida diffusione rappresenta un problema per l’economia statunitense. Delta è ora la variante dominante e rappresenta oltre il 50% dei campioni positivi al COVID-19 in molti Paesi, il che segnala che la lotta contro il Coronavirus non è ancora finita.

Analisi tecnica: l’ETF Vanguard S&P 500 ha raggiunto i suoi massimi storici

L’ETF Vanguard S&P 500 ha raggiunto i suoi massimi record sopra i 406 dollari questo giovedì e, per ora, non ci sono segni di inversione di tendenza.

Fonte dati: tradingview.com

Su questo grafico, ho segnato importanti livelli di resistenza e supporto. I livelli di supporto critici sono 380 e 360 dollari, mentre 420 e 440 dollari, rappresentano i livelli di resistenza.

Se il prezzo supera i 420 dollari, sarebbe un segnale per scambiare Vanguard 500 e abbiamo la strada aperta per 440 dollari. D’altra parte, se il prezzo scendesse sotto i 380 dollari, sarebbe un forte segnale di “vendita”, e il prossimo obiettivo potrebbe essere intorno ai 370 dollari.

In sintesi

L’ETF Vanguard S&P 500 ha raggiunto i suoi massimi record nei giorni di chiusura di luglio e, secondo l’analisi tecnica, la tendenza “rialzista” rimane intatta. Vanguard S&P 500 ETF rimane supportato dopo che la Federal Reserve ha lasciato invariati i tassi di interesse e il programma di acquisto di obbligazioni, mentre i forti guadagni aziendali hanno anche aumentato l’ottimismo intorno agli investitori.