Dopo i guadagni stellari nel 2021, Home Depot, Inc. (NYSE:HD) ha perso tutto quest’anno. Il titolo ha sottoperformato l’indice S&P 500. I rendimenti da inizio anno per il rivenditore di articoli per la casa si attestano a meno 27%, un rendimento del -16% di S&P.

L’inasprimento delle politiche da parte della Federal Reserve e le crescenti pressioni sul reddito hanno pesato pesantemente su HD. Mentre il mercato attende i risultati trimestrali del 17 maggio, gli analisti prevedono un EPS di $3,66. Gli utili sono inferiori ai $3,86 registrati nel trimestre comparabile del 2021. L’aspettativa inferiore riflette le debolezze del settore a causa dei problemi in corso della catena di approvvigionamento.

Poiché i consumatori riducono la spesa discrezionale, gli investitori si stanno attualmente spostando dai titoli del settore. Tuttavia, Home Depot è forte sui dividendi. Nel suo ultimo rapporto sugli utili, il rivenditore ha aumentato il suo dividendo trimestrale a $1,90 per azione. Il rendimento del dividendo rimane al 2,3%, più dell’1,37% per l’S&P 500. Evidentemente, Home Depot è un’opzione raccomandabile per gli investitori focalizzati sul lungo termine. Ma dovresti comprarlo ora?

Home Depot affronta una resistenza a $300

Fonte: TradingView

Tecnicamente, la resistenza consolidata di Home Depot è a $300. Il titolo si è leggermente ritirato dopo essersi avvicinato al livello. Prevediamo che il titolo si ritirerà prima degli utili del trimestre, potenzialmente fino allo scorso minimo di $280. Uno scenario rialzista per il titolo si costruirà se il titolo chiude sopra i $300. Se batterà le stime degli utili e le prospettive, allora la previsione rialzista sarà anche più probabile.

In sintesi.

Le azioni di Home Depot devono affrontare una resistenza a $300. Il titolo potrebbe scendere prima degli utili. Gli investitori dovrebbero vendere ora e acquistare al ribasso se i guadagni saranno forti. Una rottura sopra i $300 permetterà a Home Depot di intraprendere una nuova bull run.