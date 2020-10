(ANSA) – VERONA, 26 OTT – Le restrizioni imposte dall’ultimo

Dpcm anche al settore fieristico hanno un grave impatto anche

sulla programmazione di Veronafiere, costretta ad annullare

tutti gli appuntamenti in presenza di novembre, ad iniziare dai

due weekend di ‘Fieracavalli’, e a spostare tutte le altre su on

line al 100%. “La decisione presa dal Governo, ancora una volta

dall’oggi al domani, di impedire lo svolgimento delle rassegne

nazionali e internazionali, dopo aver già fermato quelle

regionali, locali, i convegni e i congressi, piomba come un

macigno su un settore già molto penalizzato – dice Maurizio



Advertisements