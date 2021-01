(ANSA) – ROMA, 30 GEN – Il Covid è stato il faro che ha

illuminato i limiti dei sistemi di educazione tradizionale e

l’innesco per un cambiamento verso l’istruzione online che andrà

avanti anche dopo la fine della pandemia, trainata dal settore

demografico e che potrà offrire agli investimenti nel settore

buoni rendimenti. E’ quanto si ricava da un’analisi di Rahul

Bhushan, co-fondatore di Rize ETF secondo

Advertisements

cui a “la quantità difondi investiti in EdTech è destinata a moltiplicarsi nel girodi pochi anni”. Gli investimenti di venture capital da soli,aggiunge, hanno raggiunto la quota di 4,5 miliardi di dollarinella prima metà dell’anno, contro i 4,2 miliardi investitinell’arco di tutto il 2015. Inoltre “i titoli EdTech hannobeneficiato del lockdown di quest’anno per guadagnare moltequote di mercato, e molte IPO sono all’orizzonte”. Lo studioricorda come nel 2025 la spesa in EdTech sarà superiore a quellaprevista, pre-Covid, di 63 miliardi di dollari, “nonostante leprevisioni della spesa complessiva in istruzione si sianoridotte di circa 500 milioni di dollari a causa dell’epidemia”.Ma a parte il Covid il fattore trainante sarà quellodemografico: “molti paesi nel mondo stanno diventando più ricchie popolosi, e le ultime ricerche stimano che – solo nei prossimi5 anni – 500 milioni di studenti in più si iscriveranno nellescuole e nelle università di tutto il mondo”. I sistemi diinsegnamento tradizionali semplicemente non possono gestiretutto questo – se aumenta il rapporto insegnanti-alunni, èinevitabile che la qualità dell’istruzione ne risenta. L’EdTechpuò fornire un aiuto fondamentale, sia attraverso lezionionline, che con forme più efficaci di apprendimento in classe,che con software di supporto”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram